Brasil-jobb i sikte for BW Offshore

Et konsortium bestående av BW Offshore og Saipem ligger i tet i konkurransen for kontrakt med Shell for levering av en mellomstor FPSO til Gato do Mato-prosjektet offshore Brasil, skriver Upstream onsdag ettermiddag.

Flere kilder sier til avisen at BW Offshore og Saipem har forsprang på Modec i konkurransen. Shell ventes velge kontraktør til prosjektet innen få uker, og selv om ingenting er offisielt ennå, peker alle indikasjonene mot BW Offshore og Saipem.