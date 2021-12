Deler data med hemmelig kunde for 20 millioner

Carbon Transition, tidligere Axxis Geo Solutions, har inngått en ny lisensieringskontrakt for multiklients seismikkdata fra selskapets Utsira-bibliotek, opplyses det i en melding fredag.

Kundens identitet oppgis ikke, men Carbon Transition opplyser at seismikkdatadealen har en verdi på cirka 2,2 millioner dollar.

Det tilsvarer 20 millioner kroner etter dagens vekslingskurs.



Carbon Transition beskriver seg nå som et investeringsselskap med strategi om å investere i selskaper og teknologier som bidrar til betydelige utslippskutt. Selskapet har også et virksomhetsområde med dets gamle navn, Axxis Geo Solutions, som leverer havbunnsseismikktjenester og holder et seismikkdatabibliotek.