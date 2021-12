Solstad-duo fikk nye langtidskontrakter

Solstad Offshore er tildelt nye langtidskontrakter av Equinor for de 2012-bygde forsyningsfartøyene «Sea Brasil» og «Far Scotsman», opplyser Skudeneshavn-rederiet mandag.

Fartøyene skal fortsette å støtte Equinors aktiviteter i Brasil.

Begge kontraktene har en varighet på to år. Den ene har oppstart nå i desember, den andre i juni 2022 – begge i direkte fortsettelse fra sine nåværende kontrakter.

De nye kontraktene inneholder også opsjoner for forlengelse. For «Sea Brasil» er det snakk om to årlige opsjoner, mens det for «Far Scotsman» dreier seg om én årsopsjon.