Reach Subsea kjøper selskap fra Equinor Ventures

Reach Subsea har inngått en avtale med Equinor Ventures AS for oppkjøp av Octio AS som er en leverandør av overvåkningsløsninger for hydrokarbonproduserende felt og CO2-lagringsreservoarer.

I henhold til avtalen vil Reach Subsea anskaffe Equinors andeler i Bergensbaserte Octio samt det tilknyttede selskapet MonViro AS eid av Octio-ansatte.

Oppgjøret vil skje i kontanter og vil bli finansiert av tilgjengelige ressurser i selskapet. Som en del av denne transaksjonen vil enkelte Octio-ansatte tegne seg for 974.700 nye aksjer i Reach til 3 kroner pr. aksje, opplyses det i en melding.

Transaksjonen forventes å bli gjennomført i fjerde kvartal 2021.