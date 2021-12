Solstad-skip sikret minst 780 dager i Australia

Solstad Offshore har fått to nye langtidskontrakter i Australia for to av sine fartøyer, opplyses det i en melding.

Kontraktene gjelder ankerhåndteringsfartøyet «Far Senator» og forsyningsskipet «Far Seeker», som skal yte støtte til oppdragsgiver Santos WA Energys boreaktiviteter.

Begge kontraktenes varighet estimeres til 390 dager. I tillegg kommer potensielle opsjoner.

Oppstart er i andre kvartal 2022, ifølge Skudeneshavn-rederiet.