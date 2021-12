Ser mye raskere investeringsvekst neste år

Evercore anslår at de globale lete- og produksjonsinvesteringene vil stige med 16 prosent på årsbasis i 2022. For 2021 anslås investeringene å stige 5,5 prosent, fremgår det av en analyse onsdag.

«Den positive trenden i råvarepriser kan ha stoppet opp på grunn av de siste covid-restriksjonene, men vi forventer at omikron vil ha en begrenset innvirkning på mobilitet og global etterspørsel», skriver meglerhuset.

Evercore skriver at Nord-Amerika ligger an til å oppnå en investeringsvekst på om lag 21 prosent, og internasjonalt ser de en vekst på 15 prosent etter ambisiøse kapasitetsvekstmål fra ledende selskaper i Midtøsten, Latin-Amerika og Afrika.

Videre står det i rapporten at E&P-selskaper bruker WTI-priser på 70 dollar fatet og Henry Hub-gasspriser på 3,90 dollar pr. million btu i sine budsjettestimater for 2022.

En undersøkelse utført av Evercore viser at selskaper i E&P-sektoren tror at kontantstrøm fortsatt er den viktigste driveren for investeringene, samtidig som utviklingen i olje- og gassprisene også er viktige drivere.

Høyere olje- og gasspriser gjennom 2021 har bidratt positivt til leteprosjekter globalt, og ett av fire selskaper i undersøkelsen hadde planer om å øke letebudsjettene sine for 2022.