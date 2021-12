AKOFS Offshore AS, som Akastor eier 50 prosent av, har signert en fast treårskontrakt med Petróleo Brasileiro S.A. for sitt fartøy «Skandi Santos», som vil utføre et bredt spekter av undervannstjenester i Brasil, opplyses det i en børsmelding.

Kontrakten vil starte i fjerde kvartal 2022 og har en totalverdi på om lag 107 millioner dollar.