Riggselskapet Valaris har ansatt den tidligere konsernsjefen for Seadrill Anton Dibowitz som ny president og konsernsjef, opplyser selskapet i en pressemelding.

Dibowitz, som gikk av som Seadrill-sjef med umiddelbar virking den 30. september i fjor, har fungert som en midlertidig sjef for Valaris siden 3. september, i tillegg til å være styremedlem i riggselskapet siden juni.



Enstemmig styre

«Anton har gjort en enorm jobb med å lede Valaris de siste tre månedene, og vi er glade for at han fortsetter å bygge videre på dette positive momentumet i en permanent kapasitet,» sier Elizabeth Leykum, styreleder i Valaris i en kommentar til ansettelsen, og legger til at styret var enstemmige i avgjørelsen.

Dibowitz sier selv i en kommentar at han han ser frem mot å arbeide videre i Valaris og at han mener selskapet har en lys fremtid foran seg.

«Jeg er oppmuntret av den fortsatte jevne økningen i aktiviteten vi har sett på tvers av virksomheten. Som ordrereserven på over 2,1 milliarder dollar hittil i år er et bevis på,» sier den tidligere Seadrill-sjefen.



I tillegg til å ha vært konsernsjef for Seadrill i drøye tre år, fra 2017 til 2020, har Dibowitz mer enn 20 års erfaring fra boreindustrien. I tillegg har han hatt ulike stillinger innen skatt, prosessreengineering og markedsføring hos Transocean og Ernst & Young.

Vant kontrakter for 3 mrd.

2021 har foreløpig vært et godt år for Valaris. Riggselskapet hadde en ordreinngang på 330 millioner dollar i årets tredje kvartal, tilsvarende nesten 3 milliarder kroner. Så langt i år har det dermed fylt på ordreboken med til sammen 2,1 milliarder dollar, eller nesten 18 milliarder kroner.

Valaris, der regnskapene er påvirket av at det kom ut av Chapter 11-konkursbeskyttelsen i april i år, hadde inntekter på 327 millioner dollar i kvartalet, opp fra 293 millioner i foregående kvartal.

I restruktureringen tidligere i år fikk riggselskapet kvittet seg med 7,1 milliarder dollar i gjeld, rundt 60 milliarder kroner. I tillegg er det skutt inn frisk kapital i form av et obligasjonslån på 550 millioner dollar. Dette er også den eneste gjelden selskapet har nå.