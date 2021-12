Seadrill har også selv trukket frem konsolidering som en nødvendighet i riggmarkedet, og i et intervju med Finansavisen i desember 2018 sa Fredriksen blant annet dette når det gjaldt tank og tørrlast, som han også er dypt involvert i:

«Jeg har alltid vært en tilhenger av større enheter. Størrelse gir andre muligheter, både markedsmessig og økonomisk».

DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen er blant dem som tror Seadrill vil se helt annerledes ut når selskapet kommer ut av restruktureringen.

– Jeg tror ikke Seadrill eksisterer om seks måneder, uttalte han til Finansavisen i august.

– Jeg tror Seadrill blir solgt stykkevis og delt, fortsatte han.

Fredriksen solgt seg ned

Et svakt riggmarked de seneste årene har medført at Seadrill ikke har hatt tilstrekkelig inntjening til å betjene gjelden.

I lengre tid har derfor selskapet jobbet med en restrukturering av balansen, og selskapets løsningsforslag fikk domstolens godkjennelse i slutten av oktober. Løsningen ventes å være implementert i begynnelsen av neste år.

Planen er at Seadrills gjeld reduseres med nesten 5 milliarder dollar – tilsvarende 45 milliarder kroner – og at det hentes 350 millioner dollar i ny kapital. Mye av gjelden vil bli omgjort til egenkapital og gjøre kreditorene til de dominerende eierne i «nye» Seadrill, mens dagens aksjonærer bare vil sitte igjen med 0,25 prosent av det nye selskapet.

John Fredriksen har forpliktet seg til å stille opp med et usikret obligasjonslån på 50 millioner dollar, som på nærmere angitte betingelser skal kunne omgjøres til 5 prosent av egenkapitalen.

I mellomtiden har Fredriksen solgt seg ned i Seadrill, uten at det har noen praktisk betydning for hans fremtidige eierskap. Salgene er trolig gjort fordi aksjekursen ligger langt over det han ville ha sittet igjen med i kroner og øre for aksjene etter restruktureringen.

Fra å eie rundt 30 prosent i Seadrill, eier Fredriksen nå under 10 prosent i riggselskapet.