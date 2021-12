Green Energy Group melder fredag kveld at datterselskapet seismikkselskapet SeaBird Exploration har fått kontrakten for skipet «Fulmar Explorer» terminert, som varslet tidligere. Selskapet aksepterer imidlertid ikke termineringen. Partene er dermed i diskusjoner for å komme frem til en løsning.

Skipet befinner seg for tiden i Galveston, Texas utstyrt for innhenting av nodeseismikk.