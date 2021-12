Siem Offshore har inngått en ny kontrakt i Sørøst-Asia

Siem Offshore har inngått en kontrakt i Sørøst-Asia for «Siem Barracuda» for en fast varighet på fem måneder pluss opsjoner, og vil starte rundt årsskiftet etter fullføring av fartøyets nåværende kontrakt i samme region.

Videre har «Siem Stingray» fått en forlengelse på to måneder under gjeldende kontrakt. Etter endt kontrakt vil fartøyet foreta en batteristrøminstallasjon, og vil etter det bli mobilisert til kontrakt rapportert 28. juli, for bruk frem til fjerde kvartal 2022 pluss opsjoner.