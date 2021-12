Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Transocean Services knyttet til elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på boreriggen Transocean Spitsbergen.

Tilsynet har påvist alvorlige brudd på regelverket og har nå gitt selskapet varsel om pålegg.

Det ble påvist til sammen 18 avvik og ett forbedringspunkt. Underveis i tilsynet varslet Ptil selskapet pålegg om umiddelbar stans av batterisystemet om bord. Transocean valgte selv å stenge batterisystemet og dette pålegget ble derfor ikke gitt.

Må iverksette tiltak

Transocean må nå gjennomgå og kartlegge tilgjengelig bemanning og kompetanse i selskapets landorganisasjon og på Transocean Spitsbergen for å sikre at innretningen kan driftes forsvarlig under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner.

Det skal iverksettes korrigerende tiltak slik at tilgjengelig bemanning og kompetanse er tilstrekkelig til å ivareta at bruken av innretningen til enhver tid er i samsvar med tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet, heter det i pålegget fra Ptil.

Selskapet må også systematisk gjennomgå systemet for oppfølging av barrierer og iverksette korrigerende tiltak slik at den systematiske oppfølgingen bidrar til å identifisere og korrigere tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter, feil og mangler ved sikkerhetskritiske barriereelementer.

Frist for å etterkomme påleggene er satt til henholdsvis 2. mai og 17. oktober neste år.