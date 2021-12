PRS

Prosafe guider et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 24-26 millioner dollar for 2021 og 50-60 millioner dollar for 2022, går det frem av en oppdatering onsdag.

Forutsetningen for guidingen er at inngåtte kontrakter blir fullført etter planen.

Samtidig forventer riggselskapet at første konvertering i restruktureringen, der nærmere 7,9 milliarder aksjer vil bli utstedt, vil bli sluttført i løpet av de neste dagene. Andre konvertering vil bli sluttført kort tid etterpå.

Antallet aksjer i selskapet øker dermed kraftig fra dagens 88 millioner.

Total utvanning

Forventningen er fortsatt at restruktureringen vil være i kraft innen utløpet av året.

Ifølge rekonstruksjonsplanen som ble godkjent 9. november vil selskapet redusere gjelden fra 1,5 milliarder til 343 millioner dollar, i tillegg til 90 millioner dollar i selgerkreditt fra Cosco-verftet.

Mye av gjelden som «forsvinner» blir omgjort til egenkapital, og etter restruktureringen vil kreditorene eie 99 prosent av selskapet. Dagens aksjonærer blir altså sittende igjen med én prosent.