1. juli 2021 ble det børsmeldt en intensjonsavtale for sammenslåing av AF Gruppen og Aker Solutions eksisterende offshore decom-virksomheter.

Fredag morgen kommer meldingen om at prosessen er avsluttet.

«Selv om det strategiske rasjonale fortsatt er sterkt har det ikke lykkes partene å komme til enighet om endelig avtale, og prosessen avsluttes dermed. AF Gruppen ser frem til å fortsette et godt samarbeid med Aker Solutions på andre forretningsområder i tiden fremover», heter det i en børsmelding.

– Noen ganger lykkes man ikke med å komme til enighet i slike prosesser, sier konsernsjef i AF Gruppen, Amund Tøftum.

– Var det aksjeprising eller forretningsmodellen som gjorde at det strandet?



– Det ønsker jeg ikke å si noe om, men dette er to store selskaper som vil jobbe godt sammen fremover. Dagens situasjon i AF Offshore Decom er at vi har god omsetning og lønnsomhet og rekordhøy tilbudsaktivitet neste år, sier han.

– Stort uutnyttet potensial

Tanken bak det nye selskapet bygget på å fjerne og gjenvinne utrangerte oljeplattformer, med et mål om å gjenvinne mest mulig av materialene i installasjonene til havs.

LYKTES IKKE: AF Gruppen-sjef Amund Tøftum Foto: Iván Kverme

«Avvikling av offshoremarkedet har et stort uutnyttet potensial globalt, med cirka 10.000 operative driftsplattformer. Nordsjøen har alene et betydelig potensial med en forventning om at mer enn 900.000 tonn toppdekk skal fjernes i perioden 2020 til 2029», het det den gangen.

Ingen aksjereaksjon

De brutte forhandlingene ble mottatt med et skuldertrekk i aksjemarkedet.

Klokken 10:20 fredag var Aker Solutions-aksjen ned 0,2 prosent mens AF Gruppen er opp 0,3 prosent.