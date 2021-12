Siem AHTS Pool AS, et datterselskap av Siem Offshore, har blitt tildelt en kontrakt av Equinor Energy AS for ryggflyttingsaktiviteter under borekampanjer, opplyses det i en børsmelding.

Kontrakten har en varighet på seks måneder pluss opsjoner og starter i løpet av mars-april 2022, opplyses det.