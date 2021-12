Island Drilling-rigg sikrer seg ny borejobb

Morten Ulstein og de andre eierne i Island Drilling har sikret selskapets eneste borerigg mer jobb i 2022.

Island Innovator har nå fått en kontrakt med Petrofac for brønnvedlikehold på Orlando-feltet på britisk sokkel i Nordsjøen. Arbeidene skal gjøres i andre/tredje kvartal, og i tillegg kommer to opsjoner på ytterligere arbeid. Raten på jobben er konfidensiell.

Arbeidet vil skje i forlengelse av oppdraget som riggen skal gjøre for Aberdeen-baserte Dana Petroleum. I oktober ble det nemlig inngått en avtale med oljeselskapet om boring av én brønn med oppstart i april neste år. Raten for Dana-jobben skal være i underkant av 200.000 dollar pr. dag.

KAN GLEDE SEG OVER MER JOBB: Adm. direktør Roger Simmenes i Island Drilling. Foto: Island Drilling

- Det er et vanskelig marked for oss i Norge, og Island Innovator er mer attraktiv utenfor Norge nå i 2022 og i starten av 2023, men håper vi å være tilbake i Norge igjen i løpet av første og andre kvartal 2023, sier Island Drilling-sjef Roger Simmenes til Finansavisen.

Refinansierte

Island Drilling gikk gjennom en omfattende finansiell refinansiering før jul i fjor etter at egenkapitalen gikk tapt som følge av at selskapets borerigg ikke hadde hatt oppdrag på lenge og i lang tid hadde ligget i opplag ved Hanøytangen.

I løpet av 2020 var det meningen at riggen skulle arbeide for DNO, og deretter for Sval Energi. DNOs brønn var imidlertid tørr, og Sval kansellerte oppdraget på grunn av coronapandemien.

På vårparten i år fikk riggselskapet klarsignal fra østerrikske OMV for boring av én brønn pluss opsjon på ytterligere tre brønner. Da den første brønnen viste seg å være tørr, valgte imidlertid OMV ikke å benytte seg av opsjonen på å beholde «Innovator».

Dermed måtte riggen gå tilbake i opplag, og har ligget ved Hanøytangen siden dette.

– Ting tar tid i denne bransjen, men vi har flere muligheter som ligger på vent. Varighet, kontinuitet og akseptable rater styrer dette, uttalte Simmenes til Finansavisen da Dana-kontrakten var et faktum tidligere i år.

Gary J. Chouest, Trond Mohn og Morten Ulstein-familien er blant de større eierne i Island Drilling.