Finanstilsynet refser Havila Shipping

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold ved Havila Shippings årsregnskap for 2019 og regnskapet for første halvår 2020.

På bakgrunn av tre identifiserte feil har Finanstilsynet konkludert med at foretakets tester for nedskrivning av skip ikke var gjennomført i overensstemmelse med IAS 36 Verdifall på eiendeler. Finanstilsynet vurderer at effektene av feilene er vesentlig for begge de aktuelle perioder.

I en børsmelding fremgår det at Havila Shipping pålegges å foreta en ny nedskrivningsvurdering av rederiets skip pr. henholdsvis 31. desember 2019 og 30. juni 2020. Selskapet skal opplyse om og foreta retting av vesentlige feil med tilbakevirkende effekt for tidligere perioder.

«Dersom selskapet innretter seg etter pålegget, er vurderingen nå at dette vil påvirke rapporterte resultater og egenkapital i historiske perioder og at retting ikke vil ha vesentlig innvirkning på konsernets egenkapital 31.12.21», skriver Havila Shipping i en melding.