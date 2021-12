Oljekjempe gir Fredriksen-selskap mer å gjøre

ConocoPhillips Skandinavia AS har tildelt Archer AS en kontraktsforlengelse for levering av tjenester og utleie av Chicksan på Ekofisk-feltet, skriver Archer på sine LinkedIn-sider.

Kontraktsforlengelsen trer i kraft fra 1. mars 2022, med en fast periode på 18 måneder.

Utvidelsen omfatter videre tre ekstra opsjonsperioder, som kan forlenge kontrakten til 28. februar 2027.