Magseis sikrer seg ny undersøkelse

Magseis Fairfield er tildelt en 3D OBN-undersøkelse (Ocean Bottom Node) som vil pågå i om lag 3 måneder, opplyses det i en børsmelding.

Undersøkelsen vil bli utført med Magseis Fairfields MASS-teknologi, og oppstart er forventet i andre kvartal 2022.

– Denne tildelingen styrker vår ordrereserve ytterligere for første halvår 2022. Denne tildelingen betyr at vi vil ha hele vårt teknologitilbud i virksomhet gjennom andre kvartal 2022. Vi fortsetter å se en økning i etterspørselen og fokuserer nå på muligheter for andre halvår 2022, sier adm. direktør Carel Hooijkaas i Magseis Fairfield.