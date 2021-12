Forpliktet seg til å tegne Borr-aksjer for over 30 mill. dollar

Mandag formiddag ble det kjent at Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling har inngått avtaler med sine største kreditorer, skipsverftene i Singapore, om å utsette forfall av gjeld på 1,4 milliarder dollar, tilsvarende 12,4 milliarder kroner.

Som nevnt i meldingen har Borr i denne forbindelse forpliktet seg til å hente inn 30 millioner dollar i ny egenkapital.

Mandag kveld meldte selskapet at enkelte investorer nå har forhåndsforpliktet seg til å tegne aksjer for over 30 millioner dollar.

Tegningsperioden ble åpnet mandag kveld kl. 22.00, og avsluttes senest kl. 08.00 tirsdag.