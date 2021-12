Det gjeldstyngede riggselskapet Borr Drilling, med den kjente investoren Tor Olav Trøim på eiersiden, har hentet inn 30 millioner dollar – drøyt 264 millioner kroner – i friske penger.

Emisjonskursen ble satt til 2,25 dollar, tilsvarende 19,97 kroner. Med en sluttkurs på 19,46 kroner mandag, betyr det at pengene ble hentet inn til en premie på snaut 2,6 prosent.

Riggaksjen åpnet opp nær 6 prosent i åpningshandelen tirsdag, og var på det meste opp over 11 prosent. Utover dagen har aksjen falt igjen, og den handles klokken 14.30 opp 0,7 prosent, til 19,60 kroner.

Trøim kjøper aksjer

Riggselskapet ble etablert av Tor Olav Trøim tilbake i 2016, der planen var å utnytte et marked i knestående etter et kraftig og langvarig fall i oljeprisen ved å kjøpe billige rigger.

Han er blant investorene som tegnet seg for aksjer i emisjonen. Trøim og nærstående punget ut om lag 26,56 millioner for 1,33 millioner aksjer. Investoren sitter nå på drøyt 10,1 millioner Borr-aksjer.

Adm. direktør i Borr Drilling, Patrick Schorn, er tildelt 200.000 aksjer, og øker dermed totalen til én million Borr-aksjer.

Også finansdirektør Magnus Vaaler har sikret seg en andel. Han er i emisjonen tildelt 10.000 aksjer, og eier etter dette totalt 65.000 aksjer i Borr Drilling.

Gjeldsavtaler

Det var mandag formiddag det ble kjent at Borr Drilling har inngått finansieringsavtaler med sine største kreditorer, skipsverftene PPL og Keppel i Singapore, om å utsette forfall av gjeld på 1,4 milliarder dollar - vel 12,4 milliarder kroner.

Som nevnt i meldingen forpliktet Borr seg i denne forbindelse til å hente inn 30 millioner dollar i ny egenkapital. Mandag kveld meldte selskapet at enkelte investorer hadde forhåndsforpliktet seg til å tegne aksjer for over 30 millioner dollar.

Borr Drilling opplyste mandag at de nå fortsetter arbeidet med kreditorene for å finne en løsning om å utsette eller refinansiere de resterende gjeldsforfallene i 2023.