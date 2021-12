Rettsinstans stopper planlagt seismikkundersøkelse

The Grahamstown High Court i Sør-Afrika stanser Shells planlagte seismikkundersøkelse i Wild Coast-regionen, tre uker etter at Shell fikk medhold og godkjenning for seismikkundersøkelsen av en annen dommer, melder Independent Online tirsdag.

Det er Shearwater GeoServices som er tildelt kontrakten for å innhente 6.000 kvadratkilometer med 3D-seismikkdata i området.

Rieber Shipping har en eierandel på 8,5 prosent i Shearwater GeoServices.

– Vi respekterer rettens avgjørelse og har satt undersøkelsen på pause mens vi gjennomgår dommen, sier en talsperson for Shell, ifølge Reuters.