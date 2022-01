Fikk fire lange riggkontrakter

Kontraktene er inngått med ARO Drilling, som igjen har inngått avtaler med Aramco for riggene, og er treårige forlengelser av allerede eksisterende kontrakter.

I tillegg vil ARO Drilling leie ut to av sine rigger i fem år til Aramco.

ARO Drilling er et samarbeidsselskap (joint venture) mellom Valaris og Saudi Aramco, verdens største oljeselskap.

– Vi er svært tilfredse med å ha sikret ytterligere arbeid for fire av våre avanserte og moderne jack-up-rigger og å forsterke vårt forhold til Aramco, sier Valaris-sjef Anton Dibowitz i en pressemelding fra selskapet.

ARO Drilling har for øvrig et nybyggingsprogram på 20 jack-up-rigger, hvor de to første blir levert i andre halvår i år.

I begynnelsen av desember ble det kjent at John Fredriksen hadde kjøpt 5 prosent av aksjene i Valaris. Ifølge en SEC-filing som ble sendt inn like før jul ble det oppgitt at Fredriksen var kommet opp i en eierandel på 6,2 prosent.