1.000 aksjer kan bli spleiset til én

Styret i boligriggselskapet Prosafe foreslår å spleise aksjene i selskapet i forholdet 1.000:1, fremgår det av en innkalling til ekstraordinær generalforsamling.

Dette gjøres både for å innfri kravene som gjelder for børsnoterte selskaper og for å synliggjøre verdier, påpekes det.

Det vises til at selskapets restrukturering har krevd utstedelse av et større antall aksjer, og at utvanningseffekten har ledet til et større aksjekursfall i markedet.

Tirsdag ettermiddag handles Prosafe-aksjen til rundt 16 øre på Oslo Børs.

Kursverdien for selskapets aksjer skal imidlertid ikke være lavere enn 1,00 kroner, i henhold til løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

«Eksisterende aksjer konsolideres til færre, forholdsmessig mer verdifulle, aksjer, noe som resulterer i et løft til selskapets aksjekurs», heter det.

Generalforsamlingen avholdes 25. januar klokken 09.00.