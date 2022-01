«Abo»-avtale løper nå ut 2022

BW Offshore har inngått en avtale med Eni-datterselskapet Nigerian Agip Exploration for forlengelse av kontrakten for den flytende produksjons- og lagringsenheten (FPSO) «Abo».

Forlengelsen gjelder til utgangen av fjerde kvartal i år.

For ett år siden ble kontrakten forlenget til utgangen av 2021. Det ble da opplyst at kontrakten inneholder opsjoner for FPSO-en frem til andre kvartal 2023.

Fjorårets forlengelse utløste kraftig kursoppgang for BW Offshore-aksjen. Samtidig mente Kepler Cheuvreux at kontrakten ga oppsiderisiko for aksjen i 2022. Aksjen steg under 1 prosent fredag.