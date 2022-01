TGS-sjefen: – En indikasjon på et langsomt forbedrende marked

TGS

En oppdatering fra TGS, sender selskapets aksje opp 8,5 prosent rundt lunsjtider mandag.

Ifølge oppdateringen venter seismikkselskapet at det vil få en nettoomsetning på rundt 119 millioner dollar i fjerde kvartal, sammenlignet med 120 millioner dollar et år tidligere. Tallet er basert på selskapets egen segment-rapportering, der inntektene blir ført som en andel av hvor langt prosjektene er kommet.

På forhånd er det ventet inntekter på 116 millioner dollar, ifølge estimater fra Infront.

Basert på IFRS venter TGS nettoomsetningen til rundt 105 millioner dollar i kvartalet, sammenlignet med 143 millioner dollar i tilsvarende periode året før.

TGS-sjefen opplyser at selskapet opplevde en sterkere oppgang i omsetningen enn normalt i fjerde kvartal, hovedsakelig drevet av god utvikling i porteføljen i Mexicogulfen.

– Sammen med en bedre ordreinngang de seneste månedene, er dette en indikasjon på et marked i forsiktig bedring, sier TGS-sjef Kristian Johansen i en kommentar i meldingen.

Han peker også på at selskapet genererer bra med kontanter. Kontantstrømmen før utbytte og tilbakekjøp var på rundt 44 millioner dollar i fjerde kvartal, og ved utgangen av fjoråret var dermed kontantbeholdningen på rundt 215 millioner dollar.

TGS legger frem resultatene for fjorårets fjerde kvartal 10. februar.

Ny avtale

Mandag opplyser TGS at selskapet også har inngått en prosjektavtale for prosessering av 120.000 kilometer med 2D-data fra over 80 eldre undersøkelser utenfor Indonesia, hvor det skal lages en brønndatapakke bestående av 88 brønner.

Prosjektet dekker areal i den andre lisensrunden i Indonesia i fjor, inkludert Agung-I- og Agung-II-blokkene. Prosjektleveranser er ventet fra andre kvartal i år.