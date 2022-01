– Vintersesongen har blitt mer utfordrende enn ventet

PGS venter en segment-omsetning på rundt 174 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, mot 173 millioner dollar samme kvartal året før. I henhold til IFRS var omsetningen i fjerde kvartal 2021 rundt 210 millioner dollar (208), ifølge en oppdatering fra selskapet tirsdag.

Ifølge konsensus innhentet av Infront for TDN Direkt var det på forhånd ventet en segment-omsetning på 177 millioner dollar i kvartalet.

Kontraktsomsetning for fjerde kvartal endte på rundt 64 millioner dollar (21). Den forhåndsfinansierte multiklient-omsetningen var på om lag 24 millioner dollar i kvartalet (61), mens multiklient late sales var rundt 81 millioner dollar (70), opplyses det.

– Vintersesongen har blitt mer utfordrende enn forventet. Skipsutnyttelsen i fjerde kvartal var skuffende med omtrent to ledige skip, som negativt påvirket omsetningen for innhenting av seismikk. Multiklient late sales i fjerde kvartal viser en sterk sesongmessig oppgang, men endte noe under våre forventninger. Vi tror at multiklientmarkedet gradvis blir bedre, men det er det fortsatt preget av forsiktig forbruk og utsettelse av kjøp fra energiselskaper, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS.

Videre viser oppdateringen av selskapet hadde en 3D-seismikkflåte med en kapasitetsutnyttelse på 44 prosent innen kontraktseismikk i fjerde kvartal 2021, mens 14 prosent var på multiklientseismikk.

Tre prosent av kapasiteten var på «steaming», mens syv prosent var ved verft og 32 prosent i opplag/standby.