Fikk flere måneder i Nordsjøen og Karibien

En viktig DOF Subsea-kunde innen fornybar energi har forlenget en kontrakt for pågående konstruksjonsarbeider under vann i Nordsjøen, melder DOF fredag.

Forlengelsen gir det 2008-bygde fartøyet «Skandi Acergy» opptil 169 fartøysdager i ytterligere utnyttelse.

Den innebærer prosjektledelse, ingeniørarbeider samt et utvalg utstyr og tjenester som er tilpasset for fornybarsegmentet, ifølge offshorerederiet.

Videre opplyses det at DOF Subsea er tildelt et nytt prosjekt i Trinidad & Tobago for det 2009-bygde fartøyet «Skandi Constructor». Dette prosjektet har oppstart tidlig i januar og en estimert varighet på 40 dager pluss mobilisering og demobilisering.

«Skandi Constructor» befinner seg allerede i Trinidad & Tobago i forbindelse med et annet prosjekt, tilføyes det.