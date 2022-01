Transocean-rigg borer karbonfangst-brønn i Norge

Det er boreriggen Transocean Enabler som er valgt til å bore en injeksjonsbrønn og sidestegsbrønn på Northern Lights.

Northern Lights er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS), og er et samarbeid mellom Equinor, Shell og TotalEnergies.

– Vi er stolte over å delta i dette viktige karbonfangst og -lagringsprosjektet som støtter EUs energipolitikk og klimamål. Ut over vår kjernevirksomhet, er dette et glimrende eksempel på hvoran vi kan utnytte riggene og kjernekompetansen vår til å støtte fornybare og alternative energiprosejkter i offshoremarkedene, sier konserndirektør Janelle Daniel i Transocean i en pressemelding fra selskapet.

Transocean Enabler er en halvt nedsenkbar borerrigg (semirigg) som er bygget for å bore i værharde områder. Den er allerede på en kontrakt med Equinor til 2024.