Maersk får lang riggkontrakt i Danmark

Maersk Drilling er tildelt en kontrakt av TotalEnergies i Danmark for den oppjekkbare boreriggen Maersk Reacher (2009).

Riggen skal utføre brønnintervensjonstjenester på dansk sokkel i Nordsjøen, i en kontrakt som starter opp i juli i år og varer i 21 måneder. I tillegg kommer opsjoner som kan forlenge kontrakten med ytterligere 27 måneder.

Dermed vil Maersk Drilling ha to rigger som jobber for TotalEnergies på dansk sokkel i år.

Maersk Reacher opererer for tiden for Aker BP i Norge, men vil bli erstattet med den oppjekkbare riggen Maersk Integrator i februar/mars i år, som Finansiavisen skrev mandag. Deretter vil den gå inn til periodisk vedlikehold, før den starter opp for TotalEnergies.

Raten i den nye kontrakten er ikke oppgitt, men i kontraktern med Aker BP er raten 123.500 dollar pr. dag, ifølge Clarksons Platou.

Kontrakt til Valaris

Det har også dryppet kontrakter på Valaris.

Riggkjempen har for to én-brønnskontrakter med Murphy Oil, og disse skal bores med den flytende boreriggen Valaris DPS-5.

Den første kontrakter er i Mexicogulfen og starter i tredje kvartal, med en minimum varighet på 30 dager. I tillegg kommer en opsjon på ytterligere én brønn, med en varighet på 90 dager.

Den andre kontrakten er utenfor Mexico, og vil starte i direkte forlengelse av den første. Denne kontrakten har en estimert varighet på 60 dager.