BW Offshore selger FPSO

Konsortiet vil fortsette å drive FPSO under leiekontrakten med Kangean Energy Indonesia. Salget vil frigjøre over 50 millioner dollar i likviditet, bestående av et netto salgsproveny på 42,5 millioner dollar og frigjøring av ni millioner dollar i arbeidskapital.



BW Offshore forventer videre å bokføre et tap fra transaksjonen på rundt 23 millioner dollar og en skattekostnad på om lag 12 millioner dollar fra nedskrivning av en relatert utsatt skatt. Disse ikke-kontantpostene vil bli bokført i regnskapet for fjerde kvartal 2021.

TDN Direkt