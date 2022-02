Det brasilianske oljeselskapet Petrobras skal være på jakt etter tre bolig- og vedlikeholdsrigger, og har invitert aktører til å by på kontraktene, ifølge Upstream.

To av anbudene skal være kontrakter på fire år hver, med oppstart i mars/april 2023. Det tredje anbudet skal være en kampanje som varer i ett år og ti måneder, med oppstart i april 2023, ifølge Upstream.

Både såkalte monohull- og semisub-design blir akseptert, men riggene må ha dynamisk posisjonering DP2 eller DP3.

Budene skal være avgitt i begynnelsen av februar.

Venter flere bud

«Vi venter at Prosafe vil fortsette sin aggressive budstrategi i de nye Petrobras-anbudene slik at det kan sikre arbeid for de to nybyggene som ligger ved verftet – "Safe Nova" og "Safe Vega"», skriver Fearnley Securities i en oppdatering.

Meglerhuset viser til at Prosafe nylig bød inn riggen Concordia på en dagrate på trolig 69.000 dollar pr. dag i et fireårig Petrobras-anbud.

Petrobras skal også ha signalisert behov for ytterligere boligriggkapasitet, ifølge Fearnley.

Stor forbedring

En flåteoppdatering fra Prosafe i forrige uke, viste at boligriggselskapet hadde en utnyttelsesgrad på 54,5 prosent i 2021 – det høyeste siden 2015. Til sammenligning var flåteutnyttelsen på bare 25 prosent i 2020.

Ifølge oppdateringen var utnyttelsen av boligriggene i fjerde kvartal isolert sett på 59,3 prosent, mot 25 prosent i tilsvarende kvartal året før.