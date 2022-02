Green Energy Groups styre har besluttet å sette i gang en strategisk gjennomgang for å få vurdert «alle tilgjengelige alternativer for å maksimere aksjonærverdien i selskapet».

Det opplyser selskapet i en børsmelding onsdag.

Selskapet viser videre til at det har mottatt interesse fra potensielle partnere etter at selskapet i fjor tok de første stegene for å konsolidere Seabird Explorations segmenter innen seismikk.