I slutten av desember inngikk Borr Drilling en avtale med sine største kreditorer, verftene i Singapore, om å refinansiere og utsette gjeld for til sammen 1,4 milliarder dollar fra 2023 til 2025.

Avtalen var betinget av at riggselskapet hentet 30 millioner dollar i ny egenkapital, noe det gjorde umiddelbart, samt at det andre kreditorene godkjente avtalen.

Disse kreditorene, inkludert Hayfin og DNB Bank, har nå godkjent Borr Drillings avtale med verftene.

– Vi er glade for å ha oppnådd avtaler med kreditorene for implementering av utsettelsesavtalene med verftene. Dette er et viktig skritt for å finne en langsiktig finansieringsløsning for Borr Drilling, sier adm. direktør Patrick Schorn i Borr Dilling i en børsmelding fra selskapet onsdag.

Forhandler om refinansiering

Borr Drilling opplyser videre i meldingen at det vil gå i forhandlinger med långivere som nå har godkjent avtalen, samt eierne av et konvertibelt obligasjonslån, om en bindende refinansiering av disse lånefasilitetene og konvertible obligasjonene innen 31. mars, og ferdigstille refinansieringen innen 30. juni.

Det innebærer også endringer i lånevilkårene slik at de bokførte verdiene i forhold til egenkapitalen forblir 25 prosent frem til utgangen av juni.

Alt handler om rigger i drift

Borr Drilling har en flåte på 23 moderne jackup-rigger, alle bygget etter 2010, i tillegg til fem rigger som er under bygging hos Keppel FELS.

Mange av disse var ikke i jobb i fjor, men for at selskapet skal ha nok likviditet og inntjening til å betjene gjelden, har alt handlet om å få dem på kontrakt.

I andre kvartal i fjor uttalte selskapet at 17 av dem ville være på, eller ha sikret seg, kontrakt innen utgangen av året. Det klarte selskapet. Videre var målet å ha alle de 23 leverte riggene i arbeid i løpet av 2022.

«Vi ser sterk etterspørsel etter våre rigger. (...) Det skaper en forventning om rask forbedring av flåteutnyttelsen. Vi er dermed på vei for å fullt ut dekke flåten på 23 rigger med kontrakter innen 2022,» skrev Borr i rapporten for tredje kvartal.