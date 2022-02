Tildelt betydelig prosjekt i Mexico

Subsea 7 har blitt tildelt en ny kontrakt for tjenester tilknyttet undervannsinstallasjon, opplyses det i en børsmelding onsdag kveld.

Kontrakten gjelder Shenandoah-feltet, et dyptvannsfelt på 1700 meter som ligger i Mexicogulfen utenfor Houston. Feltet er under utvikling av Beacon Offshore Energy, et amerikansk olje- og gasselskap.

Subsea 7 omtaler kontrakten som «betydelig», og opplyser at en kontrakt av dette kaliberet har en verdi på mellom 150 og 300 millioner dollar.

– Vi er fornøyd med å ha blitt valgt som partner på Shenandoah-feltet, og ser frem til samarbeidet på prosjektet med Beacon Offshore Energy, sa nestsjef i Subsea 7 Craig Broussard om kontrakten.