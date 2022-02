I fjerde kvartal falt selskapets kontantbeholdning til 170 millioner dollar, fra 193 millioner i tredje kvartal.

Som følge av at gjeninnhentingen i fjor var svakere enn det selskapet la til grunn i sin gjeldsplan, opplyser PGS i kvartalsrapporten at det vil «proaktivt ta tak i dette de kommende månedene og kvartalene i 2022».

Tapte 1,5 mrd. i fjor

Seismikkselskapet fikk et resultat før skatt på -45 millioner dollar, ifølge kvartalsrapporten som selskapet la frem torsdag morgen.

Tallene er basert på selskapets egen segment-rapportering, hvor inntektene føres etter hvert som prosjektene skrider frem.

På forhånd så analytikerne for seg et resultat på -39 millioner dollar, ifølge estimater som PGS selv hadde hentet inn fra syv analytikere.

For 2021 som helhet, tapte PGS 164 millioner dollar før skatt, tilsvarende 1,46 milliarder kroner.

- Seismikkmarkedet var svakere i 2021 enn i 2020, og konkurrentene har generelt rapportert lavere inntekter. Markedet startet imidlertid å ta seg opp, og vi leverte høyere inntekter enn i 2020 når man justerer for covid-19-relaterte bevilgninger fra myndighetene i 2020. Oppgangen er primært drevet av økt aktivitet og bedre priser i kontraktsmarkedet, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS i kvartalsrapporten.

Selskapet sier samtidig at aktivitetsnivået og booking-situasjonen inn mot sommersesongen er "sunn", der det venter at det såkalte kontraktsmarkedet vil fortsette å bedre seg.

Inntekter som ventet

Inntektene landet på 174 millioner dollar i fjerde kvartal– på linje med det selskapet varslet i sin markedsoppdatering for to uker siden – mot 173 millioner dollar i tilsvarende periode i fjor. Opprinnelig så analytikerne for seg inntekter på 169 millioner dollar, men de oppjusterte dette til 174 millioner etter selskapets markedsoppdatering.

Det justerte driftsresultatet før av– og nedskrivninger (justert EBITDA) ble på 96 millioner dollar, mens analytikerne ventet dette til 90 millioner.

Ved utgangen av kvartalet hadde PGS en ordrebok på 239 millioner dollar, mot 241 millioner i foregående kvartal.

PGS (Mill. USD)* 4.kv/21 4.kv/20 Driftsinntekter 174,3 172,8 Driftsresultat 3,0 20,4 Resultat før skatt −45,0 −52,9 Resultat etter skatt −53,5 −60,3 * Basert på selskapets egen segment-rapportering (ikke IFRS).