Seismikkaksjen er ned 30 prosent torsdag formiddag etter at selskapet slapp regnskapet for fjerde kvartal, men allerede da selskapet slapp nøkkeltallene for kvartalet 11. januar falt aksjen 19 prosent.

PGS sliter med en tung gjeldsbyrde og har forfall på fire milliarder kroner i år og neste år, ifølge analytiker Jon Masdal i DNB Markets.

I klippet over fra 11. januar forklarer han gjeldsfloken til selskapet.

Du kan se hele intervjuet med Jon Masdal fra 11. januar her: