PGS ble torsdagens store taper på Oslo Børs, etter å ha lagt frem en rapport som viste et tap på nesten 1,5 milliarder kroner i 2021.

Men hovedgrunnen til at aksjen ble straffet med et kursfall på nesten 57 prosent til 1,85 kroner er frykten for gjeldsberget selskapet går i møte i 2022 og 2023. PGS selv ser en risiko for at man er i brudd med lånebetingelser mot utgangen av første kvartal.

I et intervju med FaTV torsdag tallfester DNB Markets-analytiker Jon Masdal gjeldsforfallet i år og neste år til fire milliarder kroner.

– Grunnen til at aksjen faller så mye i dag er at håp-faktoren er blitt tatt ut. (...) Akkurat nå sitter selskapet med tre av seks båter liggende ledig, og da begynner problemene å bli veldig store, sa han.

Kutter til én krone

Masdal tok i fjor høst ned PGS-anbefalingen fra hold til selg med et kursmål på én krone. Og torsdag melder Bloomberg at analytiker Øystein Vaagen i Fearnley Securities gjør akkurat det samme. Han går altså fra hold til selg og kutter kursmålet med 80 prosent – fra fem kroner til én krone.

Skulle Vaagen og Masdal treffe med sine kursmål, tilsvarer det et fall på 46 prosent fra dagens soleklare «all-time low».

– Vi tror PGS kommer til å levere operasjonelt fremover, men gjeldssituasjonen setter en stopp på caset, sa han da Finansavisen hadde PGS som «Ukens selskap» sist august.

Kursfallet Masdal og Vaagen ser for seg er i tråd med vår tekniske analyse som viser at PGS kan halvere seg én gang til.