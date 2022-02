Odfjell Drilling vurderer å skille ut og børsnotere teknologivirksomheten

Odfjell Drilling vurderer spin-off og børsnotering av Odfjell Technology (OTL) i løpet av første kvartal 2022, ifølge en melding mandag.

Etter oppdelingen vil spin-off-virksomheten bestå av selskapets nåværende brønntjenester og energisegmenter. Energisegmentet består av plattformboring og ingeniørarbeid, samt en eierandel på 21 prosent i Odfjell Oceanwind.

Etter utskillelsen vil Odfjell Drilling dermed bestå av de fire boreriggene som selskapet i dag eier, i tillegg til å drifte ytterligere tre rigger.

Før utførelsen vil en intern omorganisering bli gjennomført og de relevante brønntjenester og energiselskaper vil bli datterselskaper av OTL.

– Å dele MODU- og tjenestesegmentene i to grupper, gir oss større fleksibilitet til å proaktivt svare på endringene og mulighetene bransjen står overfor. Vi har stor tro på at timingen for dette er god da selskapet er økonomisk solid og forberedt på å stå alene som to separate enheter, sier Simen Lieungh, adm. direktør i Odfjell Drilling.

Odfjell skriver at «kombinert med de gunstige underliggende driverne og markedsutsiktene for begge selskapene, er spin-off av Odfjell Technology en del av selskapets strategi for å skape ytterligere aksjonærverdier. Med et forbedret offshore-boremarked, vil den tenkte utskillelsen forenkle selskaps- og kapitalstrukturen, øke ledelsens fokus og gi mulighet for ytterligere strategisk fleksibilitet samtidig som den evaluerer vekstmuligheter».

Odfjell Drilling Børsnotert boreentreprenør som er kontrollert av Helene Odfjell.

Eier en flåte på fire halvt nedsenkbare borerigger, i tillegg til å drifte én rigg.

Selskapet har en egen divisjon for plattformboring og en divisjon for brønntjenester.

Har rundt 2.500 ansatte og er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 4,5 milliarder kroner.

Odfjell Technology vil ikke gjennomføre tilbud av aksjer, og aksjene vil i sin helhet bli distribuert til aksjonærene i Odfjell Drilling, fremkommer det av meldingen.

Aksjene i Odfjell Technology ventes å kunne bli handlet på Oslo Børs i første kvartal.

Odfjell Technology har også til hensikt å utstede en fireårig senior sikrede obligasjon.

Nettoprovenyet fra plasseringen vil, sammen med en ny rullerende kredittfasilitet på 25 millioner dollar, brukes til å gjennomføre den interne omorganiseringen og til å tilbakebetale den eksisterende kredittfasiliteten på 150 millioner dollar knyttet til brønntjenester og energisegmentene.

Odfjell Drilling hadde pr. tredje kvartal 2021 en omsetning på 324 millioner dollar de siste 12 månedene og en EBITDA på 42 millioner dollar over samme tidsperiode. Videre hadde selskapet en ordrereserve på 1,3 milliarder dollar.

Ledelsen i Odfjell Technology forventes å bestå av Simen Lieungh (adm. direktør), Jone Torstensen (finansdirektør), George Taggart (EVP Well Services) og Elisabeth Haram (EVP Drilling Operations and Engineering). Det første styret forventes å bestå av Helene Odfjell, Alasdair Shiach, Susanne Munch Thore og et ekstra styremedlem som vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

(TDN Direkt)