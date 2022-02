Tildelt kontrakter på britisk sokkel

Solstad Offshores PSV «Normand Sitella» er tildelt en ettårskontrakt på britisk sokkel, ifølge en melding torsdag.

Kontrakten starter opp i mars 2022 og inneholder også opsjon på forlengelse i ytterligere to år.

Videre opplyses det at den samme operatøren har utøvd en ettårsopsjon for bruk av «Sea Forth», slik at skipet nå er på kontrakt til mars 2023, med opsjon ytterligere ett år.

(TDN Direkt)