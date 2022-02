PGS la inn laveste bud i Petrobras-anbud

PGS har lagt inn det laveste budet i et anbud fra Petroras for en omfattende 4D-seismikkundersøkelse i Campos-bassenget, skriver Upstream torsdag ettermiddag.

Industrikilder sier til avisen at PGS slo to konkurrenter med et bud på 1,46 milliarder realer, tilsvarende 275 millioner dollar.

Shearwater GeoServices kom på andreplass med bud på 1,6 milliarder realer og PXGEO på tredje med 1,97 milliarder realer.

Det planlagte programmet er ventet å ha en varighet på 450 dager og dekke et område på 2.249 kvadratkilometer med vanndyp på opptil 2.500 meter.

(TDN Direkt)