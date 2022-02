SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

I fjerde kvartal omsatte selskapet for 8,7 milliarder kroner, opp fra 6,9 milliarder i samme kvartal i 2020 og fikk et resultat før skatt på 166 millioner kroner, opp fra et tap på 842 millioner i fjerde kvartal 2020.

I forkant hadde analytikerne, ifølge tall hentet inn av Infront, ventet en omsetning på 8,4 milliarder kroner for fjerde kvartal 2021.

Aker Solutions Oljeserviceselskap med hovedkontor på Fornebu i Bærum og avdelinger over hele verden.

Adm. direktør er Kjetel Digre og styreleder er Leif Arne Langøy.

Største aksjonær er Aker Holding.

Har pr. januar 2022 en børsverdi på 11,3 milliarder kroner.

For 2021 foreslår styret et utbytte på 0,20 kroner pr. aksje. Målet et å utbetale et utbytte på 30-50 prosent av netto fortjeneste over tid.

Da resultatene for tredje kvartal lagt frem i fjor høst mente blant andre aksjesjef i Carnegie Frederik Lunde, at det det begynte å bli på høy tid med utbytte, og pekte på at dersom det ble utbetalt 2 kroner pr. aksje ville det vanket 1 milliard i utbytte til Kjell Inge Røkke selv . Fullt så lukrativt ble det altså ikke for moldenseren.

Sist Aker Solutions utbetale kontantutbytte var i april 2015, den gang ble det utdelt 1,45 kroner pr. aksje. Innfusjonerte Kværner betalte ut utbytte i 2019, året før selskapene slo seg sammen.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet beløp seg til 49,2 milliarder kroner, noe som gir en book-to-bill på 1,1, en book-to-bill over 1 betyr at ordreboken vokser, dette er syvende kvartal på rad med vekst i ordrereserven for Aker Solutions. Til sammenligning var ordreboken på 38 milliarder kroner ved utgangen av 2020.

I løpet av hele fjoråret hanket selskapet inn kontrakter for 40,5 milliarder kroner, tilsvarende en book-to bill på 1,4.

Ifølge selskapet har 2022 potensial til å bli et år med rekordhøy ordreinngang.

For helåret 2021 hadde selskapet en omsetning på 29,5 milliarder kroner og fikk et resultat før skatt på 520 millioner kroner.

Selskapet hever guidingen for 2022, og venter nå en økning på mer enn 20 prosent av driftsinntektene sammenlignet med 2021. Underliggende EBITDA ventes også å bli høyere i år enn i fjor.

Aker Solutions (Mill. kr) 4. kv./21 4 kv./20 Driftsinntekter 8.688 6.875 Driftsresultat 237 -677 Resultat før skatt 166 -842 Resultat etter skatt 63 -844