Solid resultatløft for Reach Subsea

Reach Subsea fikk et resultat før skatt på 23 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot 14 millioner kroner i samme periode året før, opplyses det i en børsmelding.

Omsetningen endte på 191 millioner kroner, opp fra 131 millioner i samme periode året før. Driftsresultatet utgjorde 26 millioner kroner, mot 15 millioner i fjerde kvartal 2020.

Ordreboken var ved utgangen av kvartalet på 110 millioner kroner, ned fra 145 millioner, mens verdien av utstående anbud var 2,1 milliarder kroner, noe som er likt samme periode året før.

Styret i selskapet foreslår at det utbetales et utbytte på 0,18 kroner pr aksje for 2021.

Tilbud om investering

Reach Subsea melder også at de er i rute for levering av første Reach Remote USV i 2023. Samtidig har selskapet mottatt tilbud fra strategisk partner som ønsker en egenkapitalinvestering i Reach og samarbeide om kommersialisering av Reach Remote.

Tilbudet fra den strategiske partneren er at Reach utsteder 46,1 millioner nye aksjer mot partneren til en kurs på 3,25 kroner, og med det henter inn 150 millioner kroner.

Videre foreslås det at Reach utsteder warrants til kurs 4 kroner med rett til tegning av en Reach-aksje pr. warrant. Varigheten på denne avtale er tre år, der partneren kan utøve når som helst i perioden. Hvis alle warrants blir utøvd vil partneren potensielt ende opp med 33 prosent eierandel.

Styret i selskapet er positive til det foreslåtte tilbudet, som er betinget av relevante selskapsgodkjenninger hos begge parter og enkelte andre forhold. Styret i Reach vil ifølge meldingen arbeide for en endelig avtale innen de kommende ukene.

(TDN Direkt)

