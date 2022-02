– Gjennomgående er det en rapport som slår forventningene på alle punkter, sier analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier i et intervju på Økonominyhetene tirsdag.

Han hadde i forkant en kjøpsanbefaling på Aker Solutions med et kursmål på 30 kroner. Tirsdag suste aksjen oppover og nærmet seg det tallet etter at selskapet slapp resultatene for fjerde kvartal.

Amundsen lister opp en rekke faktorer bak kursoppgangen: Høyere aktivitet, bedre marginer, bedre kontantstrøm og dermed lavere nettogjeld, samt forventninger knyttet til utbytte og noen andre faktorer.

Aker Solutions skal i første omgang utbetale 20 øre per aksje, noe som blir det første utbytte siden 2015 for Aker Solutions og 2019 for Kværner (som ble fusjonert inn i Aker Solutions igjen i 2020)

– Det er veldig positivt, sier han om at det nå skal drysses kontanter utover aksjonærene.



Analytikeren tror det er fornuftig at selskapet legger opp til et utbyttemål på 30-50 prosent av netto fortjeneste over tid.

Men sier han:

– Ikke forvent en «monster-utbyttemaskin», sier han og forklarer:

– Vi tror inntjeningen skal opp og da skal utbytte opp. Det vil de ha kapasitet til (...) Dette vil nok ikke bli en type utbyttemaskin som en del oljeserviceselskaper har vært når markedet har vært ekstremt bra, men jeg tror det er viktig for å krysse av boksene investorer trenger for å investere i et oljeserviceselskap i dagens litt usikre marked for fossil energi, så er utbytte sannsynligvis noe som gjør at flere investorer enn tidligere kan investere i selskapet.

Tror på bedre marginer

Aker Solutions venter en inntektsvekst på 20 prosent i år og venter også forbedringer i underliggende marginer.

– Er de på vei ut av den «hengemyren» som hele bransjen har vært i siden oljebremsen traff med lave marginer?

– Ja, det er flere ting som gjør at de kan forbedre marginene noe.

Han peker på at de kommer fra et lavt nivå, at coronapandemien har gitt gjennomføringsproblemer, det har vært et magert marked og tøff konkurranse, samt at lav aktivitet gir lite skalafordeler.

– Nå løsner alt dette.

– AKSO har også sagt at en del prosjekter i 2021 var med lav margin som nå er avsluttet.

Det kan bli ordrerekord i 2022, tror Aker Solutions selv og det skyldes i stor grad at oljeskattepakken legger krav til at prosjekter på sanksjoneres av oljeselskapene i 2022 hvis de skal bli inkludert i ordningen.

– Selv om alle ordrene kommer i dag betyr ikke det at man må bygge de ut samtidig. Her har industrien mulighet til å fordele byggingen av disse prosjektene så det ikke blir for stor risiko for forsinkelser og overskridelser.