Sveaas-rederi får kontrakter for fire skip

Christen Sveaas-eide Viking Supply ships har inngått kontrakt for sine fire isklassede ankerhåndteringsfartøyer (AHTS).

Det betyr at to av selskapets skip nå kan tas ut av opplag.

Kontrakten er inngått med et større ikke navngittselskap, men skipene skal bistå på et større industriprosjekt i en «værhard region», oppgir selskapet i en melding.

Kontraktene har en samlet verdi på 18,5 millioner euro, tilsvarende 186 millioner kroner, og gjelder for sommersesongen 2022 og 2023, med opsjon også for 2024. For den faste perioden dekker kontraktene minimum 240 dager, og inntil 660 dager inklusive opsjoner.

«Kontraktene bekrefter at Viking Supplys skip har en sterk tilstedeværelse i markedet for komplekse operasjoner i arktiske og værharde regioner,» skriver selskapet i meldingen.

Viking Supply har en flåte bestående av fire ankerhåndteringsskip (AHTS) og to forsyningsskip (PSV), som alle er bygget for å kunne operere i islagte farvann.