Klippet er fra Økonominyhetene tirsdag 8. februar. Se hva analytiker Haakon Amundsen mener om Aker Solutions her:

08.02.2022 Aker Solutions ble en av vinnerne på Oslo Børs etter at selskapet slapp resultatene for fjerde kvartal 2021, der de også kom med utbyttenyheter og en oppdatert guiding for 2022. Analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier forklarer oppturen og forteller om sitt syn på selskapet.