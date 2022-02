Joint venture reduserte gjelden med 831 millioner

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 15.00

Onsdag kunne Akers investeringsselskap Akastor rapportere en omsetning i fjerde kvartal på 247 millioner kroner, opp fra 155 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Resultatet før skatt endte på -128 millioner kroner.

For hele fjoråret kan Akastor notere seg for driftsinntekter på 953 millioner kroner og et resultat før skatt på -235 millioner kroner. Til sammenligning avsluttet Akastor 2020 med en omsetning på 819 millioner og et resultat før skatt på -505 millioner kroner.

Borepakkeentreprenøren MHWirth som tidligere har stått for brorparten av selskapets inntjening er nå fusjonert med Baker Hughes SDS, i et selskap hvor Akastor har 50 prosent eierskap. MHWitrth er således tatt ut av de konsoliderte regnskapene.

Akastor (Mill. kr) 4. kv./21 4 kv./20 Driftsinntekter 247 155 Driftsresultat -51 -53 Resultat før skatt -128 -40 Resultat etter skatt -107 -94



At MHWirth ble spunnet ut bidro til at Akastors gjeld ble barbert med 831 millioner kroner i fjerde kvartal.

– Den viktigste hendelsen i fjerde kvartal var gjennomføringen av fusjonen mellom MHWirth og Baker Hughes SDS, noe som bidro til en stor reduksjon av Akastor sin netto rentebærende gjeld. Gitt den nåværende markedssituasjonen mener vi tidspunktet for opprettelsen av det nye selskapet er svært godt og vi er svært fornøyde med at HMH leverte et sterkt resultat i sitt første operasjonelle kvartal, sier adm. direktør Karl Erik Kjelstad i en kommentar.

HMH omsatte i fjerde kvartal for 168 millioner dollar og fikk et EBITDA-resultat på 31 millioner, med en EBITDA-margin på 18,5 prosent.