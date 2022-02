Aker Solutions vil ansette 600 nye i Norge

Tirsdag la oljeserviceselskapet fram et sterkt kvartalsresultat for fjerde kvartal 2021 og oppjusterte inntektsestimater for 2022.

Aker Solutions, der Kjell Inge Røkke er storeier, startet for halvannet år siden arbeidet med å bli et olje- og fornybarserviceselskap, skriver Dagens Næringsliv.

Selskapet opplyser at det er sterk vekst i aktiviteten innen fornybarsektoren. Dermed trengs 2.000 nye medarbeidere, som ingeniører, økonomer og fagarbeidere i løpet av året. I alt 600 av dem skal rekrutteres i Norge.

– Vi skaper arbeidsplasser, og det er arbeidsplasser som virkelig peker inn i fremtiden. Dreiningen mot det fornybare skaper behov for ny kompetanse og flere hoder, sier konsernsjef Kjetel Digre til avisen.

Ved starten av fjoråret var det ventet at Aker Solutions kom til å slite. Selskapet vant derimot flere store kontrakter, og driftsunderskudd ble snudd til overskudd. Aker Solutions venter nå rekordhøy ordreinngang i 2022, først og fremst drevet av en oppsving innen olje og gass, ifølge DN.

NTB