Petrobras har ytterligere tre anbud ute som Prosafe vil kjempe om. Dette gjelder to kontrakter med en varighet på fire år, samt én kontrakt på 460 dager. Ifølge Andresen er det tre aktører som har enheter som tilfredsstiller Petrobras’ krav og som dermed kan ha håp om å vinne oppdrag.

– Aktiviteten i Brasil er høy, og høyere enn vi ventet, sier Andresen, som også venter god aktivitet i Nordsjøen.

– Det er mange prosjekter som skal gjennomføres frem til 2025.

Økt flåteutnyttelse og bedre rater gjør at selskapet venter å få et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 50–60 millioner dollar i år.

VENTER MINST SEKS AV SYV PÅ KONTRAKT I ÅR: Her Safe Caledonia. FOTO: Prosafe

Kvartalsrapporten ble godt mottatt av aksjemarkedet, som sendte Prosafe-aksjen opp nesten 10 prosent på Oslo Børs fredag ettermiddag.

Nylig restrukturert

Av inntekter på 29 millioner dollar, satt Prosafe igjen med et driftsresultat før av– og nedskrivninger (EBITDA) på 4,4 millioner i fjorårets fjerde kvartal.

Det er opp fra 0,7 millioner i fjerde kvartal året før, men ned fra 12,5 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

Selskapet hadde en positiv kontantstrøm fra driften på 35,6 millioner dollar, opp fra minus 2,3 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Ved utgangen av kvartalet hadde det en likviditetsreserve på 74 millioner dollar.

Selskapet fikk et overskudd på over 1 milliard dollar, men dette er i all hovedsak en regnskapsmessig effekt av restruktureringen som selskapet nylig gikk gjennom.

–Den finansielle restruktureringen har resultert i en langt bedre finansiell situasjon. Når vi nå har lagt 2021 bak oss, er Prosafe revitalisert og klar for en ny start, sier Andresen.



I restruktureringen ble gjelden redusert med over 70 prosent, blant annet gjennom konvertering til egenkapital, og selskapet sitter nå med en netto rentebærende gjeld på 349 millioner dollar. Riggselskapet vil ikke ha forfall på gjelden før utgangen av 2025.

Egenkapitalandelen snudde fra minus til pluss, men var bare på 7,4 prosent ved utgangen av fjerde kvartal.