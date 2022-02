DOF trenger mer tid

DOFSUB

DOF-konsernets samtaler med långivere og obligasjonseiere fortsetter fremgangen, men det gjenstår stadig visse problemer som må løses før man er i mål med en restrukturering, går det frem av en børsmelding fredag.

DOF Subsea har derfor bedt Nordic Trustee om å kalle inn til obligasjonseiermøter for tre lån, med tanke på å få forlenget standstill-perioden i første omgang frem til 31. mars 2022. I tillegg vil selskapet ha en mulighet for å forlenge standstill-perioden ytterligere én eller flere ganger til 30. april 2022, med godkjennelse fra en ad-hoc-komité av obligasjonseiere.

DOF Subsea har også anmodet sikrede långivere om å forlenge suspensjonen av avdrags- og rentebetalinger, og dette har blitt innvilget av et flertall av långiverne.

Gjeld: 19 milliarder

Et langvarig svakt offshoremarked har ført til at DOF ikke klarer å betjene den høye gjelden selskapet har pådratt seg.

Rederiet har i lang tid jobbet med å få på plass en restruktureringsavtale med sine banker og obligasjonseiere for gjeld på til sammen 19 milliarder kroner.

Selskapet har tidligere opplyst at løsningen som diskuteres innebærer at gjeld blir konvertert til egenkapital og at dagens aksjonærer risikerer å bli vannet kraftig ut når restruktureringen er gjennomført.